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كورونا حول العالم.. إعطاء أكثر من 501 مليون جرعة لقاح

01:38 م الجمعة 26 مارس 2021
كورونا حول العالم.. إعطاء أكثر من 501 مليون جرعة لقاح

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم إعطاؤها على مستوى العالم حتى الآن بلغ 5.1.1 مليون جرعة.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم على مستوى العالم بنحو 12.9 مليون جرعة في اليوم، على أساس متوسط التطعيمات المعلنة خلال سبعة أيام.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة لتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم 125.5 مليون حالة، وعدد الوفيات 2.76 مليون.

فيروس كورونا نيويورك جامعة جونز هوبكنز لقاح كورونا

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