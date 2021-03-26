كورونا حول العالم.. إعطاء أكثر من 501 مليون جرعة لقاح
نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم إعطاؤها على مستوى العالم حتى الآن بلغ 5.1.1 مليون جرعة.
ويقدر أحدث معدل للتطعيم على مستوى العالم بنحو 12.9 مليون جرعة في اليوم، على أساس متوسط التطعيمات المعلنة خلال سبعة أيام.
وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة لتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم 125.5 مليون حالة، وعدد الوفيات 2.76 مليون.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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198011
عدد المصابين
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151765
عدد المتعافين
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11768
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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126004849
عدد المصابين
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101683041
عدد المتعافين
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عدد الوفيات
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