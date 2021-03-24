الاتحاد الأفريقي يعقد قمة "آلية استعراض الأقران" برئاسة جنوب أفريقيا غدًا
جنوب أفريقيا - (أ ش أ)
أعلن الاتحاد الأفريقي أنه سيتم عقد قمة "الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران" غدًا الخميس، برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا.
وقال الاتحاد، في بيان اليوم الأربعاء، إن "الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران" كيان متخصص تابع للاتحاد، ويدعم الدول الأفريقية في مجال وكالات التصنيف الائتماني، وكجزء من هذا التفويض تقوم الآلية بمراجعات روتينية لتصنيفات الدول الأفريقية والصادرة عن الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني، وتطرح ملاحظاتها على وكالات التصنيف الائتمانية بشأن تخفيض تصنيف الدول".
وأضاف أن "الآلية مبادرة للتقييم الذاتي بقيادة أفريقيا لتعزيز الحكم الرشيد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد السياسات والمعايير والممارسات الجيدة التي تؤدي إلى الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة".
وأوضح الاتحاد الأفريقي أن قمة "الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران" غدًا سوف تنظر في التصنيف الاقتصادي لدول (ليبيريا، وسيراليون، وزامبيا، ونيجيريا، وكينيا، وموزمبيق).
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