بعد أشهر من اغتياله.. إسرائيل تكرم الناشط الأمريكي الراحل تشارلي كيرك

كتب : مصراوي

11:18 ص 15/01/2026

تشارلي كيرك

تل أبيب - (أ ب)

تعتزم إسرائيل تكريم الناشط الأمريكي الراحل تشارلي كيرك لجهوده في مكافحة معاداة السامية، خلال مؤتمر يعقد أواخر شهر يناير الجاري، بعد مرور أربعة أشهر على اغتيال السياسي الأمريكي المحافظ أثناء إلقائه محاضرة في إحدى الجامعات الأمريكية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، أن كيرك سيمنح جائزة في المؤتمر الدولي لمكافحة معاداة السامية بالقدس، والذي من المتوقع أن يحضره العديد من القادة المؤيدين لإسرائيل، ومن بينهم رئيس الوزراء الألباني إيدي راما والمستشار النمساوي السابق زباستيان كورتس.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها الحكومة الإسرائيلية هذا المؤتمر، الذي وصفته بأنه "مخصص لمواجهة معاداة السامية وإنكار المحرقة النازية (الهولوكوست) في عالمنا الحالي".

وكان كيرك من أكبر مؤيدي إسرائيل، حتى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفه بعد وفاته بأنه كان "صديقا شجاعا" للبلاد و"مدافعا عن حضارتنا اليهودية المسيحية المشتركة".

