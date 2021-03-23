الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير

الرياض - (د ب أ)

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الأربعاء في مدينة الرياض" بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس".