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اليابان تنهي حالة الطوارئ المفروضة في طوكيو بسبب كوفيد-19

06:28 ص الإثنين 22 مارس 2021
اليابان تنهي حالة الطوارئ المفروضة في طوكيو بسبب كوفيد-19

فيروس كورونا

طوكيو - (د ب أ):

أنهت اليابان اليوم الاثنين حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا التي كانت مفروضة على طوكيو والمحافظات المحيطة بها على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن عودة ظهور إصابات جديدة وزيادة حالات الإصابة بسلالات جديدة من الفيروس.

ولا تزال طوكيو ومحافظات سايتاما وتشيبا وكاناجاوا، التي كانت آخر المناطق المتبقية الخاضعة للقيود، تكافح من أجل السيطرة على الإصابات الجديدة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو، أن اليابان سجلت يوم الأحد 1119 حالة إصابة جديدة مؤكدة، بما في ذلك 256 في طوكيو، و 20 حالة وفاة بسبب كوفيد-19، مقارنة برقم قياسي بلغ 7851 حالة في 8 يناير.

وكانت قطارات الركاب في طوكيو لا تزال مزدحمة حتى في ظل هذا الإجراء، كما ازدحمت المتاجر الكبرى بالعملاء خلال عطلات نهاية الأسبوع على الرغم من أن الجميع تقريبا كانوا يرتدون كمامات في الأماكن العامة.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المحافظات الأربع في أوائل يناير الماضي وأضافت إليها سبع محافظات أخرى بعد ستة أيام.

وتم رفع حالة الطوارئ في توتشيجي، شمال طوكيو، في فبراير وست محافظات أخرى في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان طرح لقاحات كوفيد-19، الذي بدأ في منتصف فبراير، بطيئا ومن غير المرجح أن يحصل عليه الكثير من المواطنين قبل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المؤجلة في 23 يوليو.

وجاء في إحصاء هيئة الإذاعة اليابانية أن البلاد سجلت حتى الأن 457 ألفا و 577 إصابة مؤكدة و 8 آلاف و 849 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19.

فيروس كورونا كوفيد-19 اليابان طوكيو

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