أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

ما هو الحكم الذي صدر في باكستان بحق شابين اغتصبا أمّاً على الطريق السريع أمام طفليها؟

11:38 ص الأحد 21 مارس 2021
ما هو الحكم الذي صدر في باكستان بحق شابين اغتصبا أمّاً على الطريق السريع أمام طفليها؟

صدرت قوانين جديدة في باكستان تتضمن عقوبات أكثر صرا

إسلام آباد- (بي بي سي):

أصدرت محكمة في باكستان حكماً بالإعدام على رجلين بعد إدانتهما بارتكاب فعل الاغتصاب في حادثة أثارت غضباً لدى الرأي العام.

وصادف الرجلان امرأة باكستانية - فرنسية على الطريق السريع جانب مدينة لاهور، بعد نفاد سيارتها من الوقود، فاقتحما السيارة وسرقا السيدة واغتصباها أمام طفليها.

وتسبّبت أسئلة الشرطة للمرأة عن سبب تأخرها ليلاً في إثارة احتجاجات واسعة.

وأدانت محكمة خاصة في مدينة لاهور كلا من عابد مهلي وشفقت علي بجرائم الاغتصاب الجماعي والخطف والسرقة والإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محامي الرجلين محامي المتهمين، أنه سيطلب استئناف القرار.

كيف وقع الاعتداء؟

في 9 سبتمبر 2020 ، توقفت المرأة - التي لم يكشف عن اسمها علنًا - على الطريق السريع المؤدي إلى لاهور برفقة طفليها، بعد نفاذ سيارتها من الوقود.

اتصلت بأقاربها الذين نصحوها بالاتصال بأرقام الطوارئ على الطريق السريع، وانطلقوا بدورهم أيضًا لمساعدتها.

وفقاً لما جاء في الشكوى المسجّلة لدى الشرطة من أحد أٌقارب السيدة، اقتحم رجلان في منتصف الثلاثينات من العمر السيارة، وسرقا المال والمجوهرات التي كانت ترتديها. وقاما باغتصابها أمام طفليها في حقل قريب ولاذا بالفرار.

وقالت الشرطة إن المرأة كانت بحالة صدمة، ومع ذلك قدمت لهم أوصاف المهاجمين الأساسية.

في اليوم التالي ، ظهر المسؤول الأعلى في شرطة لاهور، عمر شيخ، أمام وسائل الإعلام ولمّح إلى أن اللوم يقع عليها جزئيًا. وتساءل لماذا لم تسلك طريقاً أكثر ازدحاماً، بالنظر إلى أنها كانت بمفردها مع طفليها، أو تفحّصت الوقود قبل المغادرة.

وكرّر هذه الملاحظات في أكثر من ظهور إعلامي، وأضاف أن السيدة وهي مقيمة في فرنسا، بدت وكأنها تتصرف تحت انطباع أن باكستان آمنة مثل فرنسا.

وصدرت ردة فعل غير مسبوقة في البلاد من جميع الجهات.

وتعرّض لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب لومه الضحية.

كما شارك الآلاف في جميع أنحاء باكستان في احتجاجات تطالب بالعدالة وحماية أفضل للمرأة في البلاد.

وأقرّت قوانين جديدة تتعلق بجريمة الاغتصاب في ديسمبر، تتيح محاكمات أسرع وعقوبات أكثر صرامة.

هذا المحتوى من

إسلام آباد باكستان اغتصاب محكمة في باكستان

الخبر التالى:

رئيس مدغشقر يؤكد أن بلاده ليست على عجلة للحصول على لقاحات ضد كوفيد-19
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا