الكرملين: جدول أعمال بوتين لا يتضمن زيارة لليونان في المستقبل القريب

موسكو- أ ش أ:

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن زيارة إلى اليونان في المستقبل القريب.

وقال بيسكوف للصحفيين، الخميس: "لا توجد على جدول أعمال الرئيس زيارة إلى اليونان ".

وحول التمثيل الروسي في الذكرى المئوية الثانية لاستقلال اليونان، أوصى بيسكوف بالاتصال بوزارة الخارجية الروسية.

وتحتفل اليونان على نطاق واسع بالذكرى المئوية الثانية لبداية ثورة التحرير الوطنية 1821-1829، وسيكون الحدث الرئيسي في هذه الذكرى عرضا عسكريا في 25 مارس الجاري في ساحة "سينتاجما" المركزية بأثينا.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أعلن أنه دعا قادة وممثلي الدول التي لعبت دورا رئيسيا (روسيا وفرنسا وبريطانيا) في دعم النضال اليوناني من أجل الاستقلال الوطني.