سكان غزة متفائلون بفتح معبر رفح تزامنًا مع حوار الفصائل في القاهرة



غزة - (ا ف ب)

فتحت مصر اليوم الثلاثاء، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة "لأجل غير مسمى" للمرة الأولى منذ سنوات، ما يسمح لأهالي القطاع بالسفر إلى الخارج، فيما تستضيف القاهرة محادثات بين فصائل فلسطينية.

وتزامنًا، وصل وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الى القطاع وذلك استعدادًا لإجراء الانتخابات الفلسطينية لأول مرة منذ 2006.

وقال مسؤول لوكالة فرانس برس إن السلطات المصرية فتحت اليوم الثلاثاء، معبر رفح إلى أجل غير مسمى للمرة الأولى منذ سنوات.

وأوضح أن أول حافلة قادمة من قطاع غزة وصلت إلى الجانب المصري.

وعلى معبر رفح الفلسطيني من جانب قطاع غزة، قال إبراهيم الشنطي لوكالة فرانس برس: "أنتظر منذ ستة أشهر أن يفتح المعبر، فبسبب الإغلاق المتكرر فقدت الفصل الدراسي الأول في الجامعة".

وقال ياسر زنون البالغ 50 عامًا: "هذا المعبر يجب أن يفتح طوال ال24 ساعة بدون توقف على مدار العام فثمة حالات إنسانية صعبة جدًا".

من جهته، بدا حمد أبو سلطان البالغ 35 عامًا، الذي يسعى للسفر لإجراء عملية في الظهر أكثر تفاؤلا وهو يقول "كل الأخبار تؤكد أن المعبر سيبقى مفتوحًا بشكل دائم، إذا لم نسافر اليوم سنسافر غدًا".

وفي مطلع فبراير الحالي، فتحت السلطات المصرية المعبر لأربعة أيام أمام الحالات الإنسانية لدخول القطاع والخروج منه.

وكانت السلطات المصرية أغلقت المعبر في 27 نوفمبر الماضي بعد فتحه ثلاثة أيام استثنائيًا في الاتجاهين، سمحت خلالها بمغادرة 2696 مسافرًا من القطاع، وعودة 829 شخصًا إليه.

ويأتي الإعلان المصري في الوقت الذي تستضيف القاهرة منذ الاثنين الماضي، جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، بمشاركة 14 فصيلاً على رأسها حركتا فتح وحماس حول ترتيبات تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عامًا.

وكشف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيان ليل الاثنين، عن أن حوار القاهرة هو تتويج لمسار فاعل بدأ منذ شهور، عملنا فيه مع الإخوة في حركة فتح وجميع الفصائل، وتخلله اجتماع الأمناء العامين وتفاهمات في إسطنبول.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في تغريدة على موقع تويتر إن جلسات الحوار في القاهرة "ستتناول نتائج اجتماع الأمناء العامين والاتفاقيات والتفاهمات الثنائية التي تم التوصل إليها بشأن الانتخابات الفلسطينية".

استعدادات للانتخابات

ووصل وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الثلاثاء إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايريز" شمال القطاع.

وتستمر زيارة وفد لجنة الانتخابات خمسة أيام سيطلع خلالها على استعدادات المكتب الإقليمي للجنة في غزة لأولى مراحل العملية الانتخابية المتمثلة في تسجيل الناخبين.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل في مؤتمر صحافي إن "أرقام التسجيل للانتخابات أظهرت تلهف المواطنين لإجرائها بعد 15 عامًا من غياب المسار الديمقراطي في فلسطين".

وسجلت لجنة الانتخابات مليونين و365 ألف ناخب فلسطيني بحسب ما أعلن كحيل الذي توقع ازدياد العدد مع نهاية عملية تسجيل الناخبين الثلاثاء المقبل.

وأكد كحيل أن "الانتخابات في القدس لها تسهيلات وإجراءات تمامًا كما في انتخابات العام 2006".

وتفرض إسرائيل منذ 2006 حصارًا على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

ويعيش فيه نحو مليوني نسمة تجاوزت نسبة الفقر بينهم 53 في المئة.

ويعتبر معبر رفح المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ويربط القطاع المحاصر والفقير بالخارج.

وعملت السلطات المصرية في الفترة الأخيرة على فتح المعبر على فترات متباعدة بسبب تفشي فيروس كورونا.