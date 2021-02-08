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أمريكا تسجل 86 ألفًا و928 إصابة جديدة و1268 وفاة بكورونا

04:10 م الإثنين 08 فبراير 2021
أمريكا تسجل 86 ألفًا و928 إصابة جديدة و1268 وفاة بكورونا

أمريكا

واشنطن- (أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 86 ألفًا و928 إصابة جديدة و1268 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأوضحت الجامعة - في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 27 مليونًا و8 آلاف و96 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 463 ألفًا و382 وفاة.

يُذكرأن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًا.

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