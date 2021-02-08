وفاة نائب لبناني بارز متأثرا بإصابته بكورونا
بيروت- (د ب أ):
توفي النائب اللبناني جان عبيد، اليوم الاثنين، إثر مضاعفات إصابته بفيروس "كورونا"، عن عمر يناهز 82 عاما.
وشغل عبيد منصب وزيري التربية بين عامي 1996 و 1998، والخارجية بين عامي 2003 و2004.
وفي عام 1978 شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية حتى عام 1982، و مستشار رئيس الجمهورية من عام 1983 حتى عام 1987 .
وشارك خلال هذه الفترة في مفاوضات إلغاء "معاهدة 17 أيار" مع إسرائيل وفي صياغة بيان الإلغاء.
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