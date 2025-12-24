مكتب نتنياهو يزعم: حماس تواصل انتهاك وقف إطلاق النار

(د ب أ)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس تواصل انتهاك وقف إطلاق النار وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 نقطة، وإن إسرائيل سترد وفقا لذلك، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف: "إن رفضهم المستمر والمعلن لنزع السلاح انتهاك صارخ مستمر"، وتابع قائلا: "لا بد من إلزام حماس بالاتفاق الذي وقعته.. الذي يتضمن إقالة الحكومة ونزع السلاح والتخلي عن التطرف".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن عبوة ناسفة انفجرت واستهدفت مركبة عسكرية إسرائيلية أثناء نشاط عملياتي يرمي إلى تفكيك بنية تحتية إرهابية في غزة (وفق مزاعمه)، وأسفر هذا عن تعرض مقاتل إسرائيلي لإصابة طفيفة.