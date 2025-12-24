تأجيل محاكمة مندوب تسويق قتل والده وحرق جثته بالخانكة لمارس المقبل

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل والده وإشعال النيران في جثته بمدينة الخانكة، إلى اليوم الرابع من دور شهر مارس المقبل، للاستعداد وسماع مرافعة الدفاع.

جاء ذلك برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعي مصطفى، وأحمد عبد المنعم أحمد طبوشة، ومحمد أحمد لخاطرة دوير، وبأمانة سر كمال حلمي جاويش.

وكانت النيابة، أحالت المتهم أيمن ظ ش، 54 سنة، مندوب تسويق ومقيم بمنشية الجبل الأصفر مركز الخانكة، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 19624 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3111 لسنة 2024 كلى شمال بنها.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم، بتاريخ 26 سبتمبر 2023، قتل عمدًا والده ظريف ش ع، مع سبق الإصرار، بعد خلافات سابقة بينهما، حيث توجه إلى منزل المجني عليه، وما أن ظفر به حتى وجه له عدة طعنات متفرقة باستخدام سلاح أبيض "مطواة" أعده لذلك الغرض، مما أودى بحياته وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جناية أخرى بارتكاب الحريق عمدًا، حيث صب مادة قابلة للاشتعال "جازولين" على المجني عليه ومحتويات الغرفة، وأشعلها بمصدر لهب مكشوف، مما أدى إلى امتداد النيران وحرق الغرفة والمجني عليه، كما أشار التقرير الجنائي إلى ذلك.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "مطواة" وأداة "جازولين" دون ترخيص أو مسوغ قانوني، واستخدامهما في الاعتداء على أشخاص، دون أي مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.