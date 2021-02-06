إجمالي الإصابات في هولندا بكورونا يتجاوز مليون حالة

وكالات:

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في هولندا، اليوم السبت، مستوى مليون حالة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأفاد معهد الصحة العامة المعني بمتابعة سير الجائحة في هولندا بارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4075 لتصل إلى مستوى 1001826 في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.