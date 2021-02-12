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البيت الأبيض يكشف موعد إغلاق معتقل جوانتانامو

10:16 م الجمعة 12 فبراير 2021
البيت الأبيض يكشف موعد إغلاق معتقل جوانتانامو

البيت الأبيض

وكالات:

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بيساكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم إغلاق معتقل جوانتانامو مع انتهاء فترته الرئاسية، وذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية.

وكان مسؤول بالبيت الأبيض قال إن إدارة الرئيس جو بايدن بدأت مراجعة رسمية حول مستقبل السجن العسكري الأمريكي في خليج جوانتانامو بهدف إغلاقه.

ونقلت رويترز عن مصدرين قولهما، إن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية ينظرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فيما يعد إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار تلتصق بصورة أمريكا في العالم.

ومنذ توليه المنصب في يناير الماضي، لم يتحدث بايدن علنا عن مستقبل جوانتانامو، لكن وزير دفاعه لويد أوستن كشف عن خططه في ردود مكتوبة قُدمت إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الشهر الماضي.

البيت الأبيض جين بيساكي جو بايدن

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