Masrawy logo white

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 265.8 مليون حالة

07:40 ص الإثنين 06 ديسمبر 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 265.8 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 265 مليونا و854 ألفا و752 حالة.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الإثنين، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و255 ألفا و648 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 49 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.

هذا المحتوى من

Asha
كورونا حول العالم جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
902

إصابات اليوم

45

وفيات اليوم

871

متعافون اليوم

363162

إجمالي الإصابات

20727

إجمالي الوفيات

301308

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|كورونا في 24 ساعة| 45 وفاة جديدة بمصر.. والصحة تكشف آلية الحصول على الجرعة الثالثة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا