تسلا تستدعي 55 ألف سيارة في الصين بسبب مشكلات فنية

بكين - (د ب أ):

قررت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا استدعاء حوالي 55 ألف سيارة في الصين بسبب عيوب فنية يمكن أن تجعل السيارة أقل أمانا.

وبحسب بيان نشرته هيئة السلامة المرورية الصينية عبر الإنترنت ستستدعي تسلا 22 ألف سيارة من طراز موديل إس و35 ألف سيارة من طراز موديل3.

تتعلق المشكلات الفنية بكاميرات الرؤية الخلفية والتي يمكن أن تتوقف عن نقل الصور إلى شاشة العرض أمام السائق.