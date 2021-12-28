الصحة العالمية لن تُطعم 40% في كل دولة ضد كورونا بحلول نهاية العام

جنيف- (د ب ا):

لن تستطيع منظمة الصحة العالمية تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم 40% في كل دولة ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام، حيث ظهر النقص في التطعيم واضحا في إفريقيا.

ومن بين الدول الأعضاء بالمنظمة الـ194 ، لن تحقق نحو نصف الدول هذا الهدف. وفي نحو 40 دولة، لم يتم تطعيم حتى 10% من تعداد سكانها.

وقالت المنظمة إن سبب عدم الوصول للهدف هو اكتناز اللقاحات، خاصة بين حفنة من الدول الغربية الغنية التي تقوم بالفعل بتوزيع جرعات تعزيزية.

وتم توزيع أكثر من 8.6 مليار جرعة لقاح في أنحاء العالم حتى الثلاثاء، ولكن معظمها في الدول الغنية التي لديها الموارد لتأمين تعاقداتها مع الشركات المصنعة للقاحات.

وتعتمد عشرات الدول على الامدادات من برنامج كوفاكس الأممي لمشاركة اللقاحات، الذي يهدف لوصول اللقاحات للدول الأقل دخلا.

وتواجه الدول الغنية انتقادات لعدم بذلها ما يكفي لدعم عدالة اللقاحات عالميا عبر كوفاكس. و مع ذلك، تسارعت وتيرة شحن اللقاحات خلال الأسابيع الأخيرة. وبحلول آخر أسبوع من الشهر الجاري، وصّلت كوفاكس 722 مليون جرعة.

ورسمت البيانات صورة قاتمة للوضع، حيث قالت المنظمة إنه في الوقت الذي تم فيه توزيع نحو 171 جرعة لقاح لكل 100 شخص في ألمانيا، تم توزيع أقل من 2.7 جرعة في مدغشقر، و0.32 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ولدى قطاع الأدوية اقتناع بأن الافتقار للجرعات ليس المسؤول عن الاختلالات.

ووفقا لتقديرات الاتحاد الدولي للمصنعين والجمعيات الصيدلانية، فإنه تم تصنيع نحو 4ر1 مليار جرعة لقاح خلال ديسمبر الجاري فقط.

وقال الاتحاد إن التشكك في اللقاحات مرتفع في الكثير من الدول، والكثير من الدول لديها مشكلة في توزيع اللقاحات.