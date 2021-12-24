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مصر تعزي ماليزيا في ضحايا الفيضانات

11:31 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
مصر تعزي ماليزيا في ضحايا الفيضانات

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن خالص التعازي والمواساة لمملكة ماليزيا الصديقة في ضحايا الفيضانات التي ضربت عدداً من الولايات، وأسفرت عن عشرات الوفيات والجرحى، كما خلّفت أضراراً ماديةً جسيمة.

وتقدمت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - بصادق التعازي لذوي الضحايا، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين.

وأكدت مصر على تضامنها ووقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب ماليزيا في هذا المُصاب الأليم.

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Asha
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