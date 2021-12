"أوميكرون ينتشر كالنار في الهشيم".. شبح الإغلاق يهدد أوروبا

كتب - محمد عطايا:

أعلنت الحكومة البريطانية، أن متحور أوميكرون المتغير الجديد من فيروس كورونا المستجد، ينتشر بسرعة كبيرة للغاية، لافتة إلى تسجيل آلاف الإصابات اليومية، في الوقت الذي تتجه فيه دول أوروبية نحو الإغلاق، خشية تفشي لا يمكن السيطرة عليه من المتحور الجديد.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن متغير فيروس كورونا أوميكرون في 89 دولة، بعدما انتقل من دول في جنوب القارة الإفريقية إلى العالم.

المتحور الذي اكتشفه العلماء للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، انتقل سريعا إلى المملكة المتحدة، وانتشر بسرعة كبيرة فيها، بالدرجة التي حذرت فيها السلطات البريطانية من أن المستشفيات ستصل إلى طاقتها القصوى خلال أسبوعين فقط.

أعلنت الحكومة البريطانية، أن عدد حالات الإصابة بـ"أوميكرون" المٌسجلة بالمستشفيات يمثل "عٌشر الإصابات الحقيقية".

وأوضح مستشار في الحكومة البريطانية، أن المستشفيات ستصل إلى طاقتها القصوى خلال أسبوعين بسبب كورونا.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أنه بات من شبه المؤكد أن إنجلترا تشهد مئات الآلاف من حالات الإصابة بأوميكرون يوميا.

وسجلت السلطات الصحية البريطانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة قفزة حادة بواقع أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأكدت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد في المملكة المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 10059 حالة مقابل 3201 حالة أمس ليسجل إجمالي مصابي المتحور 24968 حالة.

وتعود معظم هذه الإصابات (23168 حالة) إلى إنجلترا حيث سجلت خلال آخر 24 ساعة 9427 إصابة بـ"أوميكرون".

وارتفعت حصيلة ضحايا "أوميكرون" في بريطانيا منذ أمس من وفاة واحدة إلى سبع وفيات كلها في إنجلترا، وتم نقل 85 مصابا إلى المستشفى.

وفي غضون ذلك، أعلن عمدة لندن صادق خان حالة "الحدث الكبير" في لندن في مسعى للتعامل مع التفشي السريع لـ"أوميكرون"، معربا عن قناعته بأن هذا الإجراء سيتيح تفادي الاضطرابات في خدمات الخطوط الأمامية وتفعيل حملة التطعيم بالجرعة الثالثة المعززة ضد عدوى "كوفيد-19".

وأشار خان إلى أن "أوميكرون" أصبح على وجه السرعة طفرة سائدة، مع ارتفاع عدد المصابين والمرضى في المستشفيات بسرعة أيضا.

ورغم التفشي الكبيرة للمتحور الجديد، انطلقت تظاهرات في عدة مدن بريطانية رافضة للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا.

Britain .. Police use batons to disperse protesters against Corona restrictions#ukprotest #COVID19 #OmicronVarient pic.twitter.com/RRxx6g6kYE