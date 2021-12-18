"أوميكرون ينتشر كالنار في الهشيم".. شبح الإغلاق يهدد أوروبا

كتب - محمد عطايا:

أعلنت الحكومة البريطانية، أن متحور أوميكرون المتغير الجديد من فيروس كورونا المستجد، ينتشر بسرعة كبيرة للغاية، لافتة إلى تسجيل آلاف الإصابات اليومية، في الوقت الذي تتجه فيه دول أوروبية نحو الإغلاق، خشية تفشي لا يمكن السيطرة عليه من المتحور الجديد.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن متغير فيروس كورونا أوميكرون في 89 دولة، بعدما انتقل من دول في جنوب القارة الإفريقية إلى العالم.

المتحور الذي اكتشفه العلماء للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، انتقل سريعا إلى المملكة المتحدة، وانتشر بسرعة كبيرة فيها، بالدرجة التي حذرت فيها السلطات البريطانية من أن المستشفيات ستصل إلى طاقتها القصوى خلال أسبوعين فقط.

حالة الطوارئ القصوى في لندن

أعلنت الحكومة البريطانية، أن عدد حالات الإصابة بـ"أوميكرون" المٌسجلة بالمستشفيات يمثل "عٌشر الإصابات الحقيقية".

وأوضح مستشار في الحكومة البريطانية، أن المستشفيات ستصل إلى طاقتها القصوى خلال أسبوعين بسبب كورونا.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أنه بات من شبه المؤكد أن إنجلترا تشهد مئات الآلاف من حالات الإصابة بأوميكرون يوميا.

وسجلت السلطات الصحية البريطانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة قفزة حادة بواقع أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأكدت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد في المملكة المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 10059 حالة مقابل 3201 حالة أمس ليسجل إجمالي مصابي المتحور 24968 حالة.

وتعود معظم هذه الإصابات (23168 حالة) إلى إنجلترا حيث سجلت خلال آخر 24 ساعة 9427 إصابة بـ"أوميكرون".

وارتفعت حصيلة ضحايا "أوميكرون" في بريطانيا منذ أمس من وفاة واحدة إلى سبع وفيات كلها في إنجلترا، وتم نقل 85 مصابا إلى المستشفى.

وفي غضون ذلك، أعلن عمدة لندن صادق خان حالة "الحدث الكبير" في لندن في مسعى للتعامل مع التفشي السريع لـ"أوميكرون"، معربا عن قناعته بأن هذا الإجراء سيتيح تفادي الاضطرابات في خدمات الخطوط الأمامية وتفعيل حملة التطعيم بالجرعة الثالثة المعززة ضد عدوى "كوفيد-19".

وأشار خان إلى أن "أوميكرون" أصبح على وجه السرعة طفرة سائدة، مع ارتفاع عدد المصابين والمرضى في المستشفيات بسرعة أيضا.

ورغم التفشي الكبيرة للمتحور الجديد، انطلقت تظاهرات في عدة مدن بريطانية رافضة للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا.

أوميكرون يمثل 10% من الإصابات بكورونا في فرنسا

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، لراديو "فرانس إنتر"، ونقلت عنه صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الحكومة لا تريد فرض حظر تجول جديد أو إغلاق على الأشخاص الذين تم تطعيمهم، لكن متغير أوميكرون يمثل تهديدا، ما يعني أن السلطات يجب أن تزيد الضغط على من يرفضون التطعيم.

وأوضح أنه "لا يمكننا الاستمرار في القول إن اختيار عدم التطعيم هو خيار ليس له عواقب".

وذكر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أمس الجمعة أن الحكومة ستقترح مشروع قانون في البرلمان في يناير لتغيير "بطاقة الصحة" الفرنسية إلى "تصريح لقاح"، ما يعني أنه لن يُسمح إلا للأشخاص الذين تم تطعيمهم بدخول الأماكن العامة الداخلية مثل الحانات والمطاعم ودور السينما.

وقال وزير الصحة الفرنسي إنه يشتبه في أن أوميكرون يمثل حاليًا ما يصل إلى 10٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد وقد يرتفع ذلك إلى أكثر من 50٪ في أوائل العام المقبل.

انتشار سريع لأوميكرون في إيطاليا

أعلن المعهد الوطني للصحة في إيطاليا اليوم، أن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا والشديدة العدوى تنتشر بوتيرة سريعة إذ جرى اكتشاف إصابات جديدة في شمال البلاد وجنوبها.

وكشف المعهد أن شبكة مختبراته بالأقاليم الإيطالية رصدت حتى الآن 84 حالة إصابة بأوميكرون، في "تسارع شديد" عن عدد 55 حالة الذي جرى تسجيله صباح أمس الجمعة.

وجرى تسجيل 33 إصابة بالمتحور الجديد في إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا وفي محيط ميلانو، في حين جرى تسجيل 20 إصابة أخرى في نابولي بإقليم كامبانيا بجنوب البلاد.

وسجلت إيطاليا 120 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا أمس الجمعة مقابل 123 وفاة في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات إلى 28632 من 26109.

هولندا تعود للإغلاق مجددا

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يوم السبت، إن هولندا ستدخل إغلاقًا جديدًا اعتبارًا من صباح الأحد في محاولة للحد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بسبب تفشي متغير أوميكرون.

وأضاف أنه "يجب إغلاق جميع المتاجر والمطاعم والبارات ودور السينما والمتاحف والمسارح غير الأساسية من يوم الأحد حتى 14 يناير، بينما يجب إغلاق المدارس حتى 9 يناير على الأقل".

وأوضح أنه "تم تخفيض عدد الضيوف المسموح لهم بالزيارات من أربعة إلى اثنين، باستثناء يوم عيد الميلاد في 25 ديسمبر".

وقال روته "هولندا تغلق أبوابها مرة أخرى".

موجة خامسة هائلة في ألمانيا

توقع وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ اليوم الجمعة أن تطلق سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا "موجة خامسة هائلة" من الوباء.

وأضاف خلال زيارته لمنطقة ساكسونيا السفلى أنه ينبغي لألمانيا أن تستعد لمواجهة تحد «لم نره أبدا بهذا الشكل من قبل».

وتبدأ ألمانيا اعتبارا من هذا الأسبوع تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد كورونا.