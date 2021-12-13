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سانا: مقتل 3 مدنيين فى عملية انزال جوي بدير الزور

01:36 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
سانا: مقتل 3 مدنيين فى عملية انزال جوي بدير الزور

القوات الأمريكية - أرشيفية

دير الزور - أ ش أ

ذكرت وكالة ألأانباء السورية الرسمية "سانا" أن ثلاثة مدنيين قتلوا اليوم برصاص القوات الأمريكية خلال تنفيذها عملية إنزال جوي واسعة فجر اليوم في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر لـ سانا أن طائرات القوات الأمريكية نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي واسعة في مدينة البصيرة ومحيطها بريف دير الزور بمساندة من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بها رافقه إطلاق نار كثيف وعشوائي على المنازل والاراضي الزراعية ما تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة..مشيرة الى أن القوات الأمريكية خطفت خلال مداهمتها المدينة عدداً من الأهالي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ونفذت قوة مشاة أمريكية في السابع من الشهر الجاري إنزالاً جوياً في بلدة الشحيل بريف دير الزور بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” وخطفت عددا من المدنيين وأقدمت بعد ذلك على تدمير المنازل التي داهمتها.

هذا المحتوى من

Asha
القوات الأمريكية دير الزور مدينة البصيرة

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