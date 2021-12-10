هجرة سرية تتحول إلى مأساة.. 50 قتيلاً في انقلاب شاحنة بالمكسيك (فيديو وصور)

(مصراوي)

مأساة إنسانية جديدة تعرّض لها مهاجرين "سرًا" إلى المكسيك؛ بعد أن انقلبت شاحنتهم في جنوب غرب البلاد، وراح ضحيتها ما لا يقل عن 53 مهاجرًا وأُصيب 37 آخرين، بحسب آخر حصيلة.

وأعلنت سلطات ولاية تشياباس الواقعة قرب حدود جواتيمالا، أن 3 مهاجرين بين المصابين في حالة صحية حرجة –مما يرجح ارتفاع الوفيات خلال الساعات المقبلة.

وتعتبر جواتيمالا إحدى البوابات الرئيسية للهجرة غير الشرعية من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

وذكر مكتب المدعي العام أن الضحايا توفوا عندما انقلبت مقطورة إحدى الشاحنتين المتورطتين في الحادث في تشيابا دى كورزو.

وحتى اللحظة، لم يتم تحديد جنسيات المهاجرين الذين كانوا داخل الشاحنة.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر الانترنت، فرق الإنقاذ وهي تحاول إخراج عشرات الضحايا من داخل الشاحنة المُكدّسة.

كما أظهر مقطع آخر جثامين الضحايا مصفوفة على الأرض، في الطريق الذي وقع فيه الحادث، فيما كان أفراد الشرطة يتفقدون موقع الحادث.

❗️🔞Warning Graphic Content ❗️🔞53 people dead, dozens injured in #Mexico truck crash.

Truck was carrying people who appeared to be Central American migrants pic.twitter.com/8KloasYSxn — Caution Integration (@Elbandi_) December 10, 2021

فيما قال لويس جارسيا رئيس وكالة الحماية المدنية في ولاية تشياباس لمحطة ميلينيو التلفزيونية، إنه وفقاً لشهود العيان فإن الشاحنة كانت تسير بسرعة كبيرة عند مرورها بأحد المنحنيات، بحسب ما نقلته "دويتش فيله" الألمانية.

كما أظهرت التحقيقات الأولية بأن سائق الشاحنة التي كان المهاجرون مكدسين داخلها فقد السيطرة عليها فاصطدمت بجدار وانقلبت، بحسب ما أعلنت فرق الإسعاف للصحافيين.

وقالت وكالة الدفاع المدني في ولاية تشياباس إن عشرات الأشخاص أصيبوا في الحادث، بينما كان أكثر من 100 شخص داخل المقطورة.

وأعرب روتيليو إسكاندون، حاكم الولاية، عن "تضامنه" مع الضحايا. وأكد الحاكم أن "المسؤوليات عن الحادث ستُحدد وفقا للقانون".