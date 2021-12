هجرة سرية تتحول إلى مأساة.. 50 قتيلاً في انقلاب شاحنة بالمكسيك (فيديو وصور)

(مصراوي)

مأساة إنسانية جديدة تعرّض لها مهاجرين "سرًا" إلى المكسيك؛ بعد أن انقلبت شاحنتهم في جنوب غرب البلاد، وراح ضحيتها ما لا يقل عن 53 مهاجرًا وأُصيب 37 آخرين، بحسب آخر حصيلة.

وأعلنت سلطات ولاية تشياباس الواقعة قرب حدود جواتيمالا، أن 3 مهاجرين بين المصابين في حالة صحية حرجة –مما يرجح ارتفاع الوفيات خلال الساعات المقبلة.

وتعتبر جواتيمالا إحدى البوابات الرئيسية للهجرة غير الشرعية من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

وذكر مكتب المدعي العام أن الضحايا توفوا عندما انقلبت مقطورة إحدى الشاحنتين المتورطتين في الحادث في تشيابا دى كورزو.

وحتى اللحظة، لم يتم تحديد جنسيات المهاجرين الذين كانوا داخل الشاحنة.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر الانترنت، فرق الإنقاذ وهي تحاول إخراج عشرات الضحايا من داخل الشاحنة المُكدّسة.

