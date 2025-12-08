زيلنسكي: بعض الأوروبيين غير واثقين في قيادة واشنطن للمفاوضات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن مستشاري الأمن القومي في كل من أوروبا وأوكرانيا يعملون على الانتهاء من أحدث نسخة من خطة السلام، استعدادًا لإرسالها إلى أمريكا غدًا.

وأوضح زيلينسكي، في بيان اليوم الاثنين، أن الضمانات الأمنية الأمريكية يجب ألا تظل وعودًا فارغة، بل ينبغي أن تتحول إلى التزامات قانونية تطرح للتصويت في الكونجرس.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن بعض القادة الأوروبيين يبدون عدم ثقتهم بقدرة واشنطن على قيادة المفاوضات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة شريك قوي، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جاد في وقف الحرب.

وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده تحتاج إلى 800 مليون دولار خلال العام الجاري لتمويل برنامج شراء الأسلحة الأمريكية.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا في لندن اليوم الاثنين، وسط ما وصفه حلفاء كييف الأوروبيون بأنه "وقت حاسم" في الجهود التي تقودها أمريكا لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.