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شكري يناقش مع نظيره الأمريكي التعاون بين البلدين قبل انطلاق الحوار الاستراتيجي

05:20 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
شكري يناقش مع نظيره الأمريكي التعاون بين البلدين قبل انطلاق الحوار الاستراتيجي

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، بواشنطن مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن علاقات التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء يأتي قبيل افتتاح الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

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Asha
سامح شكري وزارة الخارجية أنتوني بلينكن أمريكا

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