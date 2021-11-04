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ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى في نيجيريا إلى 36 قتيلا

06:26 م الخميس 04 نوفمبر 2021
ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى في نيجيريا إلى 36 قتيلا

الشرطة النيجيرية

لاجوس - (د ب أ):

ارتفع عدد القتلى جراء انهيار برج شاهق في لاجوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، إلى 36 قتيلا على الأقل بعد انتشال المزيد من الجثث من أكوام الخرسانة والصلب المنبعج.

وبلغ عدد القتلى أمس الأربعاء 22 ولم يتم العثور على ناجين آخرين تحت الأنقاض أمس.

وقال إبراهيم فارينلوي، القائم بأعمال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، إنه تم إنقاذ تسعة أشخاص على قيد الحياة منذ وقوع الحادث بعد ظهر الاثنين الماضي في لاجوس.

وكان المبنى المؤلف من 21 طابقا قيد الإنشاء ويعتقد أن معظم القتلى من عمال البناء.

يشار إلى أن انهيار المباني أمر شائع في لاجوس. وتقع العديد من الحوادث بسبب استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات وسوء أعمال البناء.

وانهار مبنى كان يضم مدرسة في مارس 2019 مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وكان معظم الضحايا من التلاميذ.

الشرطة النيجيرية نيجيريا انهيار مبنى في نيجيريا

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