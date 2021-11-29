اليابان تحظر دخول الأجانب بدءًا من غد وسط مخاوف من متحور "أوميكرون"

طوكيو-(أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، أن حكومته ستعيد حظرها الشامل على دخول الأجانب بدءًا من غد الثلاثاء وسط مخاوف من متحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا.

وقال كيشيدا -وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إنه "قرر هذا الإجراء لتجنب أسوأ سيناريو"، مضيفا أنه إجراء مؤقت حتى تتضح المعلومات حول متغير "أوميكرون".

وكانت اليابان قد خففت في 8 نوفمبر الجاري حظرها على دخول الأجانب الجدد للسماح لرجال الأعمال والطلاب والمتدربين التقنيين بدخول البلاد بشرط موافقة المنظمة المضيفة لهم على تحمل مسؤولية مراقبة تحركاتهم.

وعلقت اليابان بالفعل الإعفاء للأشخاص الذين زاروا مؤخرًا أي من تسع دول أفريقية - بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي.ت إلى 261 مليونا و495 ألفا و713 حالة.​