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قوات كوماندوز تركية تسيطر على مغارة شمالي العراق

01:02 م الأحد 28 نوفمبر 2021
قوات كوماندوز تركية تسيطر على مغارة شمالي العراق

الجيش التركي

أنقرة- (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن قوات كوماندوز سيطرت على مغارة يستخدمها قياديون في منظمة "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

وبثت وزارة الدفاع التركية مشاهد للمغارة، التي عثر فيها على أسلحة وذخائر ومستلزمات معيشية.

ونقلت الأناضول عن مصادر في الوزارة أن القوات قامت بتدمير المغارة بحيث لم تعد صالحة للاستخدام.

وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي التنظيم يتخذون من جبال قنديل شمالي العراق معقلا لهم وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية ويشنون منها هجمات على الداخل التركي.

و "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.

الجيش التركي قوات كوماندوز تركية العراق

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