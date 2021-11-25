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بعد غرق 27 شخصا.. جونسون يدعو ماكرون لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الهجرة غير الشرعية

11:49 م الخميس 25 نوفمبر 2021
بعد غرق 27 شخصا.. جونسون يدعو ماكرون لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الهجرة غير الشرعية

بوريس جونسون

وكالات:

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة لمنع الهجرة غير الشرعية، وذلك إثر غرق 27 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي (بحر المانش) من فرنسا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

وقال جونسون في تغريدة له، اليوم الخميس، إنه "كتب الليلة إلى الرئيس الفرنسي ماكرون عارضا عليه سرعة التحرك لمنع عبور القناة وتجنبا لتكرار المأساة التي حدثت أمس".

وأضاف جونسون "أشيد بخدمات الطواري التي تعاملت مع الوضع الكارثي".

وأوضح جونسون أنه "حدد خمس خطوات يجب اتخاذها في محادثاته مع ماكرون منها تسيير دوريات مشتركة لمنع مزيد من الزوارق من مغادرة الشواطئ الفرنسية، ونشر تقنيات أكثر تقدمًا مثل أجهزة الاستشعار والرادار".

كما لفت جونسون إلى ضرورة "تعميق عمل خلية الاستخبارات المشتركة وتبادل للمعلومات الاستخبارية الدقيقة على جانبي القناة"، مضيفا أن "العمل الفوري على اتفاقية إرجاع ثنائية مع فرنسا، إلى جانب محادثات لإبرام اتفاقية إعادة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقلل من وضع حياة المهاجرين في أيدي المتاجرين بالبشر".

بوريس جونسون إيمانويل ماكرون الهجرة غير الشرعية فرنسا

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