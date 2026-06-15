فانس: لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بشأن الاتفاق بحاجة إلى توضيح

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الاتفاق المرتقب مع إيران لا يزال يتطلب معالجة عدد من التفاصيل العالقة، مشيرًا إلى أن الجانبين يعملان على استكمال الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح قبل المضي في خطوات التنفيذ.

وقال فانس في تصريحات لشبكة سي إن بي سي إن الاتفاق يتضمن عملية تحقق من مرحلتين فيما يتعلق بالتزامات إيران، موضحًا أن واشنطن تتوقع بقاء مضيق هرمز مفتوحًا لفترة طويلة من دون فرض أي رسوم على الملاحة.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستراقب ما إذا كانت طهران مستعدة لتقديم التنازلات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن عددًا من بنود الاتفاق ما زال بحاجة إلى استكمال التوضيحات اللازمة.

ضمانات نووية

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن بلاده تأمل في نشر النص الكامل للاتفاق مع إيران خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن التوقعات الأمريكية تفيد بأن يشارك رئيس مجلس النواب الإيراني ووزير الخارجية الإيراني ومسؤولون آخرون في مراسم التوقيع.

وشدد فانس على أن الاتفاق يتضمن التزامًا طويل الأمد يهدف إلى ضمان عدم تطوير إيران أو حصولها على سلاح نووي مستقبلًا، مؤكدًا أن التفاهمات المطروحة ستحرم طهران من الموارد المالية اللازمة لإعادة بناء برنامجها النووي.