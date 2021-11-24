Masrawy logo white

أول زيارة منذ سنوات.. أردوغان يستقبل محمد بن زايد

03:10 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
أول زيارة منذ سنوات.. أردوغان يستقبل محمد بن زايد

أردوغان ومحمد بن زايد

أنقرة - (د ب أ):

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة اليوم الأربعاء، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

ومن المتوقع أن تركز الزيارة على العلاقات الاقتصادية والمستجدات الإقليمية.

وتأتي الزيارة بعد محادثة هاتفية جرت بين بن زايد وأردوغان في أغسطس الماضي، بدا أنها تطوى صفحة اللهجة العدائية بين الجانبين، والتي استمرت لسنوات.

وتوترت علاقات البلدين خلال السنوات الماضية بسبب تباين سياساتهما الإقليمية، فكل منهما تدعم طرفا مختلفا في ليبيا، كما أنهما تختلفان بشأن عدة قضايا من بينها أنشطة استكشاف الغاز في شرق البحر المتوسط.

وبدأت العلاقات في التحسن في أغسطس بعد اجتماع مفاجئ بين أردوغان ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.

أردوغان ومحمد بن زايد أردوغان محمد بن زايد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
856

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

719

متعافون اليوم

352123

إجمالي الإصابات

20052

إجمالي الوفيات

293374

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. كيف تستثمر في أذون وسندات الخزانة الحكومية بفائدة تصل لـ 15% قبل الضرائب؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا