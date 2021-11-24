أول زيارة منذ سنوات.. أردوغان يستقبل محمد بن زايد

أنقرة - (د ب أ):

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة اليوم الأربعاء، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

ومن المتوقع أن تركز الزيارة على العلاقات الاقتصادية والمستجدات الإقليمية.

وتأتي الزيارة بعد محادثة هاتفية جرت بين بن زايد وأردوغان في أغسطس الماضي، بدا أنها تطوى صفحة اللهجة العدائية بين الجانبين، والتي استمرت لسنوات.

وتوترت علاقات البلدين خلال السنوات الماضية بسبب تباين سياساتهما الإقليمية، فكل منهما تدعم طرفا مختلفا في ليبيا، كما أنهما تختلفان بشأن عدة قضايا من بينها أنشطة استكشاف الغاز في شرق البحر المتوسط.

وبدأت العلاقات في التحسن في أغسطس بعد اجتماع مفاجئ بين أردوغان ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.