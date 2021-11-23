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بسبب إيران.. إسرائيل: مقبلون على فترة معقدة

12:33 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
بسبب إيران.. إسرائيل: مقبلون على فترة معقدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

تل أبيب - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الفترة الراهنة تمثل "مرحلة مهمة في النضال المستمر الذي تخوضه إسرائيل ضد إيران".

ونقلت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عنه القول في فعالية اليوم الثلاثاء :"نشهد مرحلة مهمة في هذا النضال المستمر الذي تخوضه إسرائيل ضد إيران".

واستطرد بالقول :"إننا مقبلون على فترة معقدة، وقد نواجه كذلك عدم التوافق مع خير أصدقائنا. وهذه لن تكون المرة الأولى".

ومن المقرر أن تستأنف إيران قبل نهاية الشهر الجاري المفاوضات مع القوى العالمية الكبرى بشأن إعادة إحياء اتفاقها النووي، الذي كانت الولايات المتحدة قد انسحبت منه.

وقال بينيت اليوم :"حتى إذا تمت العودة إلى الاتفاق النووي، فإسرائيل بطبيعة الحال لن تكون طرفًا فيه، وهو لا يلزمها. والخطأ الذي ارتكبناه بعد الاتفاق النووي الأول، عام 2015، لن يتكرر".

وألمح إلى أن جهود إسرائيل لاستهداف إيران لن تتوقف، وقال :"لقد أصبحت إيران تحيط بإسرائيل. وملاحقة إرهابي معين يخضع لأوامر فيلق القدس (الإيراني) لم يعد بالأمر المنطقي. علينا استهداف الجهة التي ترسله. وعلينا استغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها إسرائيل أمام مواطن الضعف لدى الجانب الإيراني، على نحو أكثر فعالية مما كان عليه سابقا".

نفتالي بينيت الاحتلال الاسرائيلي إيران الاتفاق النووي

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