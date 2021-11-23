وفاة الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "جون دو هوان" عن 90 عاما

سول- (د ب أ):

توفي الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق جون دو-هوان عن عمر يناهز 90 عاما اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الرئيس الأسبق الذي كان يعاني من مرض مزمن، توفي في حوالي الساعة الثامنة و40 دقيقة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، في منزله في حي يونهي بمنطقة سيودايمون في سول.

وحكم جون البلاد خلال الفترة من 1981إلى 1988.​