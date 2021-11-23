البحرين: القبض على عناصر إرهابية مرتبطة بإيران

المنامة - (ا ف ب)

أفادت السلطات البحرينية بأنها قبضت على "عناصر إرهابية" لم تحدد عددها كانت تخطط "لهجمات إرهابية".

وقالت وزارة الداخلية البحرينية الاثنين في بيان إنها ضبطت لدى هذه العناصر "أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران" في عملية أمنية استباقية تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني. وكانت المنامة قد أخمدت احتجاجات شعبية في 2011 قادها شيعة بحرينيون يطالبون بإصلاحات. وترفض البحرين تقارير تتهمها بممارسة التمييز ضد الشيعة وانتهاك حقوق الإنسان.

أعلنت السلطات البحرينية الإثنين القبض على "عناصر إرهابية" بتهمة التخطيط والإعداد "لهجمات إرهابية" وضبط أسلحة ومتفجرات قالت إنها قادمة من إيران.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إنه "في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات ارهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي".

وبحسب البيان فإنه تم "ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران". ولم توضح السلطات عدد المعتقلين.

وشهدت مملكة البحرين الواقعة بين خصمين إقليميين هما السعودية وإيران، موجات من الاضطرابات منذ العام 2011 عندما أخمدت قوات الأمن الاحتجاجات التي قادها الشيعة للمطالبة بإصلاحات.

ومنذ ذلك الحين، سُجن مئات المواطنين وجُرّد بعضهم من الجنسية بسبب ما تصفه الحكومة بأنه "إرهاب" مرتبط بإيران. والاحتجاجات باتت نادرة للغاية وتُواجه بإجراءات قاسية من قوات الأمن.

وترفض المنامة التقارير المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان وتنفي التمييز ضد مواطنيها الشيعة.

وقامت السلطات بحل مجموعتي المعارضة الرئيسيتين، جمعية "الوفاق" الشيعية التي كانت الكتلة الأكبر في البرلمان حتى العام 2011، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي العلمانية "وعد"، بسبب اتهامهما بالارتباط بـ"الإرهاب".