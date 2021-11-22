مفوضية الانتخابات الليبية: 98 مرشحا للانتخابات الرئاسية فى ليبيا

طرابلس - (أ ش أ):

‎أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا الذين تقدموا رسميا منذ فتح باب القبول وحتى انتهاء قبول أوراق المرشحين وصل إلى (98) مرشحاً.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن مكاتب الإدارات الانتخابية الثلاث بكل من مدن طرابلس وبنغازي وسبها الليبية، انتهت مساء اليوم الإثنين من استقبال المرشحين المتقدمين رسميا بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية.

وأشارت الوكالة الليبية أنه تقدم للإدارات الانتخابية الثلاث مساء اليوم الاثنين كل من المرشحين ( محمد الحراري - مفتاح طاهر حمادي - عبدالحميد محمود النعمي - زايد محمد عبدالله محمد - عثمان آدم البصير - عبد الحميد بلال لنه - محمد الشاوش - عادل منصور حميدات - مبروك جمعة سلطان حنيش - يوسف شاكونا - رضا دوزان - الفضيل الأمين - سليمان علي رجب - فرج سعيد دياب - مسعود مبروك – خالد عامر البيباص - الصديق عبدالكريم عبدالرحمن ) .