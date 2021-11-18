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الخارجية الأمريكية: المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي يزور إثيوبيا اليوم

07:16 م الخميس 18 نوفمبر 2021
الخارجية الأمريكية: المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي يزور إثيوبيا اليوم

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، سيتوجه إلى إثيوبيا في وقت لاحق من اليوم في زيارة ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وجاء في نص البيان الذي نشر على موقع الوزارة "سيتوجه المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى إثيوبيا في الفترة من 18 نوفمبر إلى 20 نوفمبر. وسيلتقي المبعوث الخاص فيلتمان مع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الاتحاد الأفريقي وشركاء دوليين آخرين لمناقشة الفرص التي تؤدي إلى وقف تفاوضي ومستدام وانهاء الصراع".

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعزيز السلام في إثيوبيا.

وتعد هذه ثاني زيارة يقوم بها فيلتمان لإثيوبيا في نوفمبر. خلال الزيارة السابقة، ضغط المبعوث الخاص على الأطراف المتحاربة للتفاوض على وقف إطلاق النار.

هذا المحتوى من

Asha
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