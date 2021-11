كتبت- رنا أسامة:

لقي مغني الراب الأمريكي يونج دولف، حتفه، رميًا بالرصاص داخل متجر محلي للكعك عصر يوم الأربعاء، بمسقط رأسه بمدينة ممفيس في ولاية تينيسي.

وقال موريس هيل، صاحب متجر الحلويات "ماكيدا كوكيز" الذي وقع به إطلاق النار، إن يونغ (36 عامًا) دخل إلى المتجر لشراء حلوى الكوكي، ثم تقدّم أحدهم بسيارته وفتح عليه النار ليرديه قتيلًا، بحسب موقع "فوكس 13" الأمريكي.

وقبل حلول الخامسة مساء أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، أفادت شرطة ممفيس بمقتل مغني الراب الشهير بـ 3 طلقات رصاص قرب مطار ممفيس الدولي، لكن دون توافر معلومات حول أي مُشتبه به مُحتمل في موقع الحادث.

On the scene of a shooting on Airways. I’m hearing Memphis rapper Young Dolph may be a victim in the shooting. Shooting happened at Makeda’s Cookies. pic.twitter.com/Dw1nTcKV3C

— Jeremy Pierre FOX13 (@JeremypierreFOX) November 17, 2021