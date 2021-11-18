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كتبت- رنا أسامة:

لقي مغني الراب الأمريكي يونج دولف، حتفه، رميًا بالرصاص داخل متجر محلي للكعك عصر يوم الأربعاء، بمسقط رأسه بمدينة ممفيس في ولاية تينيسي.

وقال موريس هيل، صاحب متجر الحلويات "ماكيدا كوكيز" الذي وقع به إطلاق النار، إن يونغ (36 عامًا) دخل إلى المتجر لشراء حلوى الكوكي، ثم تقدّم أحدهم بسيارته وفتح عليه النار ليرديه قتيلًا، بحسب موقع "فوكس 13" الأمريكي.

وقبل حلول الخامسة مساء أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، أفادت شرطة ممفيس بمقتل مغني الراب الشهير بـ 3 طلقات رصاص قرب مطار ممفيس الدولي، لكن دون توافر معلومات حول أي مُشتبه به مُحتمل في موقع الحادث.

On the scene of a shooting on Airways. I’m hearing Memphis rapper Young Dolph may be a victim in the shooting. Shooting happened at Makeda’s Cookies. pic.twitter.com/Dw1nTcKV3C — Jeremy Pierre FOX13 (@JeremypierreFOX) November 17, 2021

وطلبت مديرة شرطة ممفيس من الجمهور الذي احتشد قرب المحل بعد إطلاق النار، التزام الهدوء، مناشدة السكان بالبقاء في منازلهم.

ووصف رئيس بلدية ممفيس، جيم ستريكلاند، في بيان، الحادث بالمأساوي، مُعتبرًا أنه "بمثابة تذكير آخر بالألم الذي تجلبه الجريمة العنيفة".

وقال ابن عم مغني الراب القتيل، إن يونج كان في المدينة منذ يوم الاثنين لزيارة خالته المصابة بالسرطان، وكانت يتبرع أيضا بـ"ديوك رومية" بمناسبة عيد الشكر.

والأسبوع الماضي، نشر متجر الكعك تسجيلا مصورا على صفحته عبر انستجرام لمغني الراب القتيل وهو يروج لكعك المتجر، قائلا إنه يتوجه إلى المتجر كلما يزور ممفيس.

One week ago —- Young Dolph at Makedas Cookies, showing love, promoting the place he stopped by often. Today, he was shot and killed there. RIP Legend. pic.twitter.com/YccKCrJT0M — Dakarai Turner (@Dakarai_Turner) November 17, 2021

ومغني الراب القتيل اسمه الحقيقي أدولف روبرت ثورنتون جونيور، ومعروف جيدًا في ممفيس.

بدأ في جذب الأنظار في عام 2014 مع إصدار شريطه الموسيقي "High Class Street Music 4″ والأغنية المنفردة "Preach".

في عام 2016، أصدر ألبوم الاستديو الأول خاصّته "ملك ممفيس King of Memphis".

وسبق أن نجا من حادثي إطلاق نار عام 2017؛ الأول في تشارلوت بولاية نورث كارولاينا، حيث تعرضت سيارته لـ100 رصاصة، والآخر في لوس أنجلوس حيث أصيب بثلاث رصاصات.