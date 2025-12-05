كتب- محمد جعفر:

بثّت قناة "إنديا توداي"، التي أجرت مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، مقطع رسوم متحركة يصوّر بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وهما يستقلان دراجة نارية تمرّ بجوار منصات لاستخراج النفط، بينما يغنيان معًا أغنية هندية شهيرة عن الصداقة.

ويظهر في المشهد أيضًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جوار محطات وقود، في لقطة تحمل دلالات سياسية واضحة.

وتأتي هذه المادة الساخرة في ظل استمرار الضغوط الأمريكية على الهند لوقف استيراد النفط الروسي، إذ فرضت واشنطن في أغسطس الماضي رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، بسبب تمسك نيودلهي بشراء النفط من موسكو، قبل أن ترفع النسبة إلى 50% في نهاية الشهر نفسه.

واعتبرت الهند هذه الإجراءات "غير عادلة" وتستهدف قرارها السيادي بشأن مصادر الطاقة.