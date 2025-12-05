توغل جديد لقوات جيش الاحتلال في جنوب سوريا

دمشق - (د ب أ)

توغلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة بجنوب سوريا.

وقامت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من ست آليات، بالتوغل باتجاه القرية، دون ورود معلومات حتى الآن عن قيامها بنصب حاجز في المنطقة، حسب ما أفادت قناة سوريا الإخبارية.

ويأتي هذا التوغل بعد سلسلة انتهاكات مماثلة، حيث جددت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، اعتداءاتها على الأراضي السورية، حيث استهدفت بالمدفعية عدة قرى في محافظة درعا.

وأفادت الإخبارية السورية بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي أطلقت 8 قذائف مدفعية من الجولان المحتل باتجاه المنطقة بين قريتي كوية وقرية عابدين في ريف درعا الغربي، مشيرة إلى أن إحدى القذائف سقطت بالقرب من منزل سكني في كوية.

وتستمر انتهاكات الجيش الإسرائيلي في مناطق الجنوب بشكل متكرر ومتصاعد في خرقٍ واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن، وتشمل هذه الانتهاكات توغلات واعتقالات وعمليات تفتيش ومداهمات.