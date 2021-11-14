كوريا الجنوبية تسجل 2419 إصابة جديدة بكورونا و 20 وفاة

سول - (د ب أ):

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 2419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 395 ألفا و 460 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 3103.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي حتى اليوم الأحد بإعطاء الجرعة الأولى إلى نحو 41.96 مليون شخص وهو ما يمثل 7ر81 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل حوالي 1ر40 مليون شخص، حوالي 1ر78 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.