Masrawy logo white

كوريا الجنوبية تسجل 2419 إصابة جديدة بكورونا و 20 وفاة

04:22 ص الأحد 14 نوفمبر 2021
كوريا الجنوبية تسجل 2419 إصابة جديدة بكورونا و 20 وفاة

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 2419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 395 ألفا و 460 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 3103.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي حتى اليوم الأحد بإعطاء الجرعة الأولى إلى نحو 41.96 مليون شخص وهو ما يمثل 7ر81 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل حوالي 1ر40 مليون شخص، حوالي 1ر78 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

343026

إجمالي الإصابات

19435

إجمالي الوفيات

286891

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا