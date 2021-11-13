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مقتل وإصابة 36 شخصًا جراء تحطم حافلة في البرازيل

11:01 م السبت 13 نوفمبر 2021
مقتل وإصابة 36 شخصًا جراء تحطم حافلة في البرازيل

انقلاب حافلة

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين في حادث تحطم حافلة في ولاية ساو باولو البرازيلية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت بوابة "جي 1" الإخبارية البرازيلية نقلا عن إدارة الإطفاء أن الحافلة السياحية التي كانت تقل 66 راكبا والسائق كانت في طريقها من مدينة ساو باولو إلى الساحل عندما انقلبت على الجزء الجبلى من المسار بالقرب من ساو لويز دو باراتينجا .

انقلاب حافلة البرازيل ريو دي جانيرو وفاة شخص

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