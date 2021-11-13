مقتل وإصابة 36 شخصًا جراء تحطم حافلة في البرازيل

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين في حادث تحطم حافلة في ولاية ساو باولو البرازيلية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت بوابة "جي 1" الإخبارية البرازيلية نقلا عن إدارة الإطفاء أن الحافلة السياحية التي كانت تقل 66 راكبا والسائق كانت في طريقها من مدينة ساو باولو إلى الساحل عندما انقلبت على الجزء الجبلى من المسار بالقرب من ساو لويز دو باراتينجا .