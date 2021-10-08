أبرزهم السادات وأوباما وعرفات.. الحائزون على نوبل للسلام منذ عام 1901
أوسلو - (د ب أ):
فيما يلي قائمة بأسماء الحائزين على جائزة نوبل للسلام في ترتيب تنازلي منذ منح الجائزة لأول مرة عام 1901.
- 2021 دميتري موراتوف صحفي روسي، وماريا ريسا صحفية فلبينية
2020 - برنامج الأغذية العالمي
2019 - آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي.
2018 – نادية مراد، ناشطة عراقية، ودينيس موكويجي طبيب كونغولي.
2017 – الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية.
2016 - خوان مانويل سانتوس، الرئيس الكولومبي السابق.
2015 - وسطاء الحوار التونسي أو ما يعرف بالرباعي الراعي للحوار التونسي.
2014 - ملالا يوسف زاي، ناشطة باكستانية في مجال تعليم الإناث، وكايلاش ساتيارثي، الناشط الحقوقي الهندي في مجال حقوق الأطفال.
2013 - منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
2012 - الاتحاد الأوروبي.
2011 - إلين جونسون سيرليف، الرئيسة السابقة لليبيريا، وليما گبوي، ناشطة السلام الليبرية، وتوكل كرمان الصحفية اليمنية.
2010 - ليو شياوبو، ناشط صيني في مجال حقوق الإنسان.
2009 – باراك أوباما الرئيس الـ44 للولايات المتحدة.
2008 - مارتي اهتيساري الرئيس الفنلندي الأسبق.
2007 - اللجنة الدولية للتغيرات المناخية؛ وآل جور، نائب رئيس الولايات المتحدة الـ45 في عهد الرئيس بيل كلينتون.
2006 –محمد يونس البروفيسور البنجالي مناصفة مع مصرفه بنك جرامين.
2005 - الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها آنذاك الدبلوماسي المصري محمد البرادعي.
2004 - وانجاري ماثاي، ناشطة كينية من دعاة حماية البيئة.
2003 - شيرين عبادي، محامية إيرانية وقاضية ومدافعة عن حقوق الإنسان.
2002 - جيمي كارتر، الرئيس الـ39 للولايات المتحدة.
2001 - الأمم المتحدة وأمينها العام آنذاك الدبلوماسي الغاني كوفي عنان.
2000 - كيم داي جونج، الرئيس السابق لكوريا الجنوبية.
1999 - منظمة أطباء بلا حدود.
1998 - جون هيوم وديفيد تريمبل وهما سياسيان ايرلنديان.
1997 - الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية وجودي وليامز، ناشطة حقوقية أمريكية.
1996 - خوسيه راموس- هورتا الرئيس الثاني لتيمور الشرقية، وكارلوس فيليب زيمينز بيلو، أسقف كاثوليكي.
1995 - جوزيف روتبلات فيزيائي بريطاني ومؤتمر باجواش للعلوم والشؤون الدولية.
1994 –ياسر عرفات، الرئيس الفلسطيني السابق، وشيمون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وإسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق.
1993 - نيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، وفريديريك ويليم دي كليرك، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق.
1992 - ريجوبيرتا مينشو، ناشطة من جواتيمالا.
1991 - أون سان سو تشي معارضة سابقة في ميانمار وتشغل حاليًا منصب مستشار الدولة في ميانمار.
1990 - ميخائيل جورباتشوف، رئيس الدولة في الاتحاد السوفييتي السابق.
1989 - تينزن جياتسو، الدالاي لاما الـ 14.
1988 - قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
1987 - أوسكار آرياس سانشيز، رئيس كوستاريكا الاسبق.
1986 - إيلي فيزيل، ناشط سياسي.
1985 - رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية.
1984 - ديزموند توتو، كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق.
1983 - ليخ فاونسا، رئيس بولندا الأسبق.
1982 - أولفا ميرال، دبلوماسية سويدية، ألفونسو جارثيا روبليس، دبلوماسي مكسيكي.
1981 - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
1980 - أدولفو بريز إيسكيبل، ناشط حقوقي أرجنتيني.
1979 - الأم تيريزا، راهبة ألبانية-هندية.
1978 - محمد أنور السادات، ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية، ومناحيم بيجن، سادس رؤساء وزراء إسرائيل.
1977 - منظمة العفو الدولية.
1976 - بيتي ويليامز، سياسية ايرلندية، و ميريد كوريجان، سياسية من ايرلندا الشمالية.
1975 - أندريه ساخاروف، عالم نووي سوفيتي.
1974 - شون ماكبرايد، سياسي ايرلندي، وإيساكو ساتو، سياسي ياباني.
1973 - هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ولو دوك ثو قاد البعثة الفيتنامية للمفاوضات مع أمريكا.
1972 - لا توجد جائزة.
1971 - فيلي براندت، المستشار الألماني الأسبق.
1970 - نورمان بورلاوج، مهندس زراعي وبروفسور أمريكي.
1969 - منظمة العمل الدولية.
1968 - رينيه كاسان، دبلوماسي فرنسي.
1967 - لا توجد جائزة.
1966 - لا توجد جائزة.
1965 - منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
1964 - مارتن لوثر كينج الابن، سياسي أمريكي من أصل أفريقي.
1963 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمناصفة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
1962 - لينوس كارل باولنج، كيميائي وفيزيائي أمريكي.
1961 - داج همرشولد، اقتصادي سويدي والأمين العام للأمم المتحدة سابقا.
1960 - ألبرت جون لوتولي، سياسي جنوب أفريقي.
1959 - فيليب نويل بيكر، سياسي بريطاني.
1958 - دومينيك بير، رجل دين بلجيكي وراهب دومنيكاني.
1957 - ليستر بولز بيرسون، رئيس وزراء كندا الـ14.
1956 - لا توجد جائزة.
1955 - لا توجد جائزة.
1954 - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
1953 - المارشال جورج كاتليت ، الرئيس الأسبق لأركان الجيش الأمريكي.
1952 - ألبرت شفايتزر، فيلسوف وطبيب وعالم ديني وموسيقي ألماني.
1951 ليون جوو، نقابي فرنسي.
1950 - رالف بنش، دبلوماسي أمريكي.
1949 - جون بويد أور، أخصائي أغذية وفيزيولوجي اسكتلندي.
1948 - لا توجد جائزة.
1947 - مجلس خدمات الأصدقاء (كويكر)، ولجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء.
1946 - إميلي جرين بالش، اقتصادية ونقابية أمريكية، وجون رالي موت، مبشر أمريكي.
1945 - كورديل هل، سياسي أمريكي.
1944 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
1943 - لا توجد جائزة.
1942 - لا توجد جائزة.
1941 - لا توجد جائزة.
1940 - لا توجد جائزة.
1939 - لا توجد جائزة.
1938 - مكتب نانسين الدولي للاجئين.
1937 - ادجار ألجيرنون روبرت جاسكوين سيسيل، دبلوماسي بريطاني.
1936 - كارلوس سافيدرا لاماس،سياسي أرجنتيني.
1935 - كارل فون أوسيتزكي، صحفي وناشط سلام ألماني.
1934 - آرثر هندرسون، سياسي بريطاني.
1933 - نورمان إنجيل، أديب وسياسي بريطاني.
1932 - لا توجد جائزة.
1931 - جين آدمز، ناشطة أمريكية، ونيكولاس موارى بتلر، سياسي أمريكي.
1930 - لارس أولف ناثان سود بريلوم، رجل دين سويدي.
1929 - فرانك بيلينجز كيلوج، سياسي أمريكي.
1928 - لا توجد جائزة.
1927 - فرديناد بويسون، سياسي فرنسي مؤسس رابطة حقوق الإنسان، ولودفيج كفيده، ناشط سلام ألماني.
1926 - أريستيد بريان، دبلوماسي فرنسي، وجاستيف ستريسمان، سياسي ألماني.
1925 - أوستن شامبرلين، سياسي بريطاني، وتشارلز جيتس دوز، دبلوماسي أمريكي.
1924 - لا توجد جائزة.
1923 - لا توجد جائزة.
1922 - فريتيوف نانسين، رحالة ومستكشف نرويجي.
1921 - كارل يالمار برانتينج، سياسي سويدي، وكريستيان لويس لانج، سياسي نرويجي.
1920 - ليون فيكتور اوجوست بورجوا، سياسي فرنسي.
1919 - توماس وودرو ويلسون، سياسي وأكاديمي أمريكي.
1918 - لا توجد جائزة.
1917 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
1916 - لا توجد جائزة.
1915 - لا توجد جائزة.
1914 - لا توجد جائزة.
1913 - هنري لافونتين، محامٍ بلجيكي دولي.
1912 - إليهو روت، دبلوماسي أمريكي.
1911 - توبياس ميخائيل كايل آسر، خبير قانوني هولندي، وألفريد هيرمان فرايد، صحفي وناشط سلام نمساوي.
1910 - المكتب الدولي للسلام.
1909 - أوجست ماري فرنسوا برناريت، سياسي بلجيكي، وبول دو كونستنت، سياسي فرنسي.
1908 - كلاس بونتس ارنولدسون، سياسي سويدي، وفريدريك باير، كاتب وسياسي وناشط سلام دنماركي.
1907 - إرنيستو تيودورو مونيتا، صحفي وناشط سلام إيطالي، ولويس رينو، بروفسور قانون دولي فرنسي.
1906 - ثيودور روزفلت، الرئيس الـ26 للولايات المتحدة.
1905 - برثا فون سوتنر، ناشطة سلام نمساوية.
1904 - معهد القانون الدولي.
1903 - ويليام راندال كريمر، برلماني بريطاني.
1902 - شارل ألبير جوبا، سياسي سويسري، إيلي دوكميان، صحفي سويسري.
1901 - جان هنري دونانت، ناشط اجتماعي، فريدريك باسي، اقتصادي فرنسي.
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