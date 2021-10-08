أبرزهم السادات وأوباما وعرفات.. الحائزون على نوبل للسلام منذ عام 1901

أوسلو - (د ب أ):

فيما يلي قائمة بأسماء الحائزين على جائزة نوبل للسلام في ترتيب تنازلي منذ منح الجائزة لأول مرة عام 1901.

- 2021 دميتري موراتوف صحفي روسي، وماريا ريسا صحفية فلبينية

2020 - برنامج الأغذية العالمي

2019 - آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي.

2018 – نادية مراد، ناشطة عراقية، ودينيس موكويجي طبيب كونغولي.

2017 – الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية.

2016 - خوان مانويل سانتوس، الرئيس الكولومبي السابق.

2015 - وسطاء الحوار التونسي أو ما يعرف بالرباعي الراعي للحوار التونسي.

2014 - ملالا يوسف زاي، ناشطة باكستانية في مجال تعليم الإناث، وكايلاش ساتيارثي، الناشط الحقوقي الهندي في مجال حقوق الأطفال.

2013 - منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

2012 - الاتحاد الأوروبي.

2011 - إلين جونسون سيرليف، الرئيسة السابقة لليبيريا، وليما گبوي، ناشطة السلام الليبرية، وتوكل كرمان الصحفية اليمنية.

2010 - ليو شياوبو، ناشط صيني في مجال حقوق الإنسان.

2009 – باراك أوباما الرئيس الـ44 للولايات المتحدة.

2008 - مارتي اهتيساري الرئيس الفنلندي الأسبق.

2007 - اللجنة الدولية للتغيرات المناخية؛ وآل جور، نائب رئيس الولايات المتحدة الـ45 في عهد الرئيس بيل كلينتون.

2006 –محمد يونس البروفيسور البنجالي مناصفة مع مصرفه بنك جرامين.

2005 - الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها آنذاك الدبلوماسي المصري محمد البرادعي.

2004 - وانجاري ماثاي، ناشطة كينية من دعاة حماية البيئة.

2003 - شيرين عبادي، محامية إيرانية وقاضية ومدافعة عن حقوق الإنسان.

2002 - جيمي كارتر، الرئيس الـ39 للولايات المتحدة.

2001 - الأمم المتحدة وأمينها العام آنذاك الدبلوماسي الغاني كوفي عنان.

2000 - كيم داي جونج، الرئيس السابق لكوريا الجنوبية.

1999 - منظمة أطباء بلا حدود.

1998 - جون هيوم وديفيد تريمبل وهما سياسيان ايرلنديان.

1997 - الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية وجودي وليامز، ناشطة حقوقية أمريكية.

1996 - خوسيه راموس- هورتا الرئيس الثاني لتيمور الشرقية، وكارلوس فيليب زيمينز بيلو، أسقف كاثوليكي.

1995 - جوزيف روتبلات فيزيائي بريطاني ومؤتمر باجواش للعلوم والشؤون الدولية.

1994 –ياسر عرفات، الرئيس الفلسطيني السابق، وشيمون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وإسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق.

1993 - نيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، وفريديريك ويليم دي كليرك، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق.

1992 - ريجوبيرتا مينشو، ناشطة من جواتيمالا.

1991 - أون سان سو تشي معارضة سابقة في ميانمار وتشغل حاليًا منصب مستشار الدولة في ميانمار.

1990 - ميخائيل جورباتشوف، رئيس الدولة في الاتحاد السوفييتي السابق.

1989 - تينزن جياتسو، الدالاي لاما الـ 14.

1988 - قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

1987 - أوسكار آرياس سانشيز، رئيس كوستاريكا الاسبق.

1986 - إيلي فيزيل، ناشط سياسي.

1985 - رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية.

1984 - ديزموند توتو، كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق.

1983 - ليخ فاونسا، رئيس بولندا الأسبق.

1982 - أولفا ميرال، دبلوماسية سويدية، ألفونسو جارثيا روبليس، دبلوماسي مكسيكي.

1981 - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

1980 - أدولفو بريز إيسكيبل، ناشط حقوقي أرجنتيني.

1979 - الأم تيريزا، راهبة ألبانية-هندية.

1978 - محمد أنور السادات، ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية، ومناحيم بيجن، سادس رؤساء وزراء إسرائيل.

1977 - منظمة العفو الدولية.

1976 - بيتي ويليامز، سياسية ايرلندية، و ميريد كوريجان، سياسية من ايرلندا الشمالية.

1975 - أندريه ساخاروف، عالم نووي سوفيتي.

1974 - شون ماكبرايد، سياسي ايرلندي، وإيساكو ساتو، سياسي ياباني.

1973 - هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ولو دوك ثو قاد البعثة الفيتنامية للمفاوضات مع أمريكا.

1972 - لا توجد جائزة.

1971 - فيلي براندت، المستشار الألماني الأسبق.

1970 - نورمان بورلاوج، مهندس زراعي وبروفسور أمريكي.

1969 - منظمة العمل الدولية.

1968 - رينيه كاسان، دبلوماسي فرنسي.

1967 - لا توجد جائزة.

1966 - لا توجد جائزة.

1965 - منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

1964 - مارتن لوثر كينج الابن، سياسي أمريكي من أصل أفريقي.

1963 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمناصفة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

1962 - لينوس كارل باولنج، كيميائي وفيزيائي أمريكي.

1961 - داج همرشولد، اقتصادي سويدي والأمين العام للأمم المتحدة سابقا.

1960 - ألبرت جون لوتولي، سياسي جنوب أفريقي.

1959 - فيليب نويل بيكر، سياسي بريطاني.

1958 - دومينيك بير، رجل دين بلجيكي وراهب دومنيكاني.

1957 - ليستر بولز بيرسون، رئيس وزراء كندا الـ14.

1956 - لا توجد جائزة.

1955 - لا توجد جائزة.

1954 - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

1953 - المارشال جورج كاتليت ، الرئيس الأسبق لأركان الجيش الأمريكي.

1952 - ألبرت شفايتزر، فيلسوف وطبيب وعالم ديني وموسيقي ألماني.

1951 ليون جوو، نقابي فرنسي.

1950 - رالف بنش، دبلوماسي أمريكي.

1949 - جون بويد أور، أخصائي أغذية وفيزيولوجي اسكتلندي.

1948 - لا توجد جائزة.

1947 - مجلس خدمات الأصدقاء (كويكر)، ولجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء.

1946 - إميلي جرين بالش، اقتصادية ونقابية أمريكية، وجون رالي موت، مبشر أمريكي.

1945 - كورديل هل، سياسي أمريكي.

1944 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

1943 - لا توجد جائزة.

1942 - لا توجد جائزة.

1941 - لا توجد جائزة.

1940 - لا توجد جائزة.

1939 - لا توجد جائزة.

1938 - مكتب نانسين الدولي للاجئين.

1937 - ادجار ألجيرنون روبرت جاسكوين سيسيل، دبلوماسي بريطاني.

1936 - كارلوس سافيدرا لاماس،سياسي أرجنتيني.

1935 - كارل فون أوسيتزكي، صحفي وناشط سلام ألماني.

1934 - آرثر هندرسون، سياسي بريطاني.

1933 - نورمان إنجيل، أديب وسياسي بريطاني.

1932 - لا توجد جائزة.

1931 - جين آدمز، ناشطة أمريكية، ونيكولاس موارى بتلر، سياسي أمريكي.

1930 - لارس أولف ناثان سود بريلوم، رجل دين سويدي.

1929 - فرانك بيلينجز كيلوج، سياسي أمريكي.

1928 - لا توجد جائزة.

1927 - فرديناد بويسون، سياسي فرنسي مؤسس رابطة حقوق الإنسان، ولودفيج كفيده، ناشط سلام ألماني.

1926 - أريستيد بريان، دبلوماسي فرنسي، وجاستيف ستريسمان، سياسي ألماني.

1925 - أوستن شامبرلين، سياسي بريطاني، وتشارلز جيتس دوز، دبلوماسي أمريكي.

1924 - لا توجد جائزة.

1923 - لا توجد جائزة.

1922 - فريتيوف نانسين، رحالة ومستكشف نرويجي.

1921 - كارل يالمار برانتينج، سياسي سويدي، وكريستيان لويس لانج، سياسي نرويجي.

1920 - ليون فيكتور اوجوست بورجوا، سياسي فرنسي.

1919 - توماس وودرو ويلسون، سياسي وأكاديمي أمريكي.

1918 - لا توجد جائزة.

1917 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

1916 - لا توجد جائزة.

1915 - لا توجد جائزة.

1914 - لا توجد جائزة.

1913 - هنري لافونتين، محامٍ بلجيكي دولي.

1912 - إليهو روت، دبلوماسي أمريكي.

1911 - توبياس ميخائيل كايل آسر، خبير قانوني هولندي، وألفريد هيرمان فرايد، صحفي وناشط سلام نمساوي.

1910 - المكتب الدولي للسلام.

1909 - أوجست ماري فرنسوا برناريت، سياسي بلجيكي، وبول دو كونستنت، سياسي فرنسي.

1908 - كلاس بونتس ارنولدسون، سياسي سويدي، وفريدريك باير، كاتب وسياسي وناشط سلام دنماركي.

1907 - إرنيستو تيودورو مونيتا، صحفي وناشط سلام إيطالي، ولويس رينو، بروفسور قانون دولي فرنسي.

1906 - ثيودور روزفلت، الرئيس الـ26 للولايات المتحدة.

1905 - برثا فون سوتنر، ناشطة سلام نمساوية.

1904 - معهد القانون الدولي.

1903 - ويليام راندال كريمر، برلماني بريطاني.

1902 - شارل ألبير جوبا، سياسي سويسري، إيلي دوكميان، صحفي سويسري.

1901 - جان هنري دونانت، ناشط اجتماعي، فريدريك باسي، اقتصادي فرنسي.