تنديد فلسطيني أردني بقرار إسرائيلي يسمح لليهود بـ "صلاة صامتة"

القدس- (بي بي سي):

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار محكمة الصلح في القدس منح اليهود الحق في أداء صلاة صامتة في جبل الهيكل/الحرم القدسي، واصفة إياه بـ "بداية حقيقية لتقسيم المسجد الأقصى".

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس قد أصدرت الأربعاء قراراً يسمح لليهود بأدء الصلوات الصامتة في الموقع، قائلة إنه لا يمكن اعتبار مثل هذه الصلوات "عملا إجراميا".

ويعد الموقع مقدساً لدى كل من اليهود والمسلمين. وتضم المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 150 ألف متر مربع المسجد الأقصى وقبة الصخرة، في حين يعتقد اليهود أنها كانت مكاناً للمعبد الأول والثاني في العهد القديم.

من جهتها، أدانت وزارة خارجية الأردن، الذي يملك حق الوصاية على الحرم القدسي، القرار. وقالت إنه مناف للقانون الدولي "الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية".

ويعد الحكم، الأول من نوعه من قبل محكمة إسرائيلية لدعم صلاة اليهود في الموقع. حيث كانوا يمنعون رسمياً من الصلاة فيه حفاظا على الوضع الراهن الهش في القدس، وإن كان الجزء الشرقي من المنطقة قد شهد في السابق قيام مصلين يهود بأداء صلوات صامتة وإن بشكل غير رسمي.