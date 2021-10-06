المغرب: نحو 23 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا

المغرب - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 22 مليونا و953 ألفا و940 مواطنًا حتى اليوم.

وأفاد بيان للوزارة بأن 51 ألفا و249 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أفاد البيان بأن 163 ألفا و834 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقيي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 19 مليونا و758 ألفا و226 شخصا.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 55 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.