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روسيا: سنشارك في قمة العشرين بشأن أفغانستان بعد توضيح تفاصيلها

09:09 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
روسيا: سنشارك في قمة العشرين بشأن أفغانستان بعد توضيح تفاصيلها

وزارة الخارجية الروسية

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ستقرر مستوى مشاركتها في قمة مجموعة العشرين (جي 20) المنعقدة لمناقشة الوضع في أفغانستان بعد توضيح كافة التفاصيل.

وذكرت إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه سيتم اتخاذ القرار بشأن مشاركة روسيا ومستوى مشاركتها عقب توضيح كافة التفاصيل بشأن القمة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، في وقت سابق، إنه من المقرر عقد القمة بشأن الوضع في أفغانستان في 12 أكتوبر الجاري.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الروسية روسيا أفغانستان قمة العشرين

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