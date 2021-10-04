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خبراء: معدل التطعيم يجب أن يتجاوز 90% للتغلب على السلالة دلتا

06:53 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
خبراء: معدل التطعيم يجب أن يتجاوز 90% للتغلب على السلالة دلتا

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ/ت ك أ):

تعتقد العديد من السلطات الطبية في الولايات المتحدة بأن معدل تطعيم السكان يجب أن يتجاوز نسبة 90 % من أجل الوصول إلى المستوى الأمثل من الحماية ضد كوفيد-19.

وقال المسؤولون لصحيفة يو إس إيه توداي في تقرير نُشر يوم الأحد إن بروز السلالة دلتا من فيروس كورونا زاد من الحاجة الملحة لتطعيم الناس.

وقال توم مكارثي من دائرة رود آيلاند الصحية: "ما تعلمناه من السلالة دلتا والنظر إلى ما وراء دلتا ، هو ... لمنح السكان حماية حقيقية يجب أن تكون نسبة التطعيم أكثر من 90 %".

واتفق الدكتور إريك توبول من مجموعة سكريبس للأبحاث مع هذا الرأي وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز .

وكان الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، قد أكد في مايو الماضي أنه يمكن منع حدوث زيادة أخرى في عدد الحالات خلال الخريف إذا تم تطعيم 70 % من السكان بحلول 4 يوليو.​

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