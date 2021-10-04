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كوريا الجنوبية: 1637إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

06:51 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
كوريا الجنوبية: 1637إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

أرشيفية

سول - (د ب أ):

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 1637 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 319 ألفا و 777 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2513.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

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