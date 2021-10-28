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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم ديالى في العراق

12:35 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم ديالى في العراق

تنظيم داعش

وكالات

أعلن تنظيم داعش الأربعاء في حساب له على تطبيق تليجرام مسؤوليته عن هجوم استهدف قرية في محافظة ديالى بشرق العراق يوم الثلاثاء وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

استهدف الهجوم قرية الهواشة القريبة من بلدة المقدادية.

وكانت مصادر أمنية ذكرت الثلاثاء، أن عناصر بتنظيم داعش هاجمت قرية الرشاد بقضاء المقدادية وقامت بإطلاق الرصاص بشكل كثيف وعشوائي على المنازل مما تسبب بمقتل 13 مدنيا وإصابة نحو 15 آخرين بجروح، ثم لاذوا بالفرار.

داعش هجوم ديالى العراق

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