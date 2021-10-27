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مشاورات أمريكية كورية بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار النووي

11:33 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
مشاورات أمريكية كورية بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار النووي

أمريكا وكوريا الجنوبية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

عقدت نائبة وزير الحد من التسلح والأمن الدولي في الولايات المتحدة بوني جينكينز ونائب وزير خارجية كوريا الجنوبية للشؤون المتعددة الأطراف والشؤون العالمية هام سانج ووك، مشاورات ثنائية رفيعة المستوى بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار في واشنطن.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن هذه المشاورات عقدت لأول مرة في ظل إدارة الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس، وكانت متابعة للقمة التي انعقدت في مايو 2021 بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حيث أعاد الزعيمان تأكيد رغبتهما في تعزيز التعاون عبر مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك منع الانتشار والأمن العالمي ، والاستخدام المدني للطاقة النووية.

وتبادل الجانبان بشكل مكثف وجهات النظر واتفقا على مواصلة العمل عن كثب ليس فقط في القضايا التقليدية مثل منع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ، ولكن أيضًا بشأن القضايا الأمنية الناشئة ، بما في ذلك الفضاء.

وأكدت الدولتان التزامهما بتعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باعتبارها حجر الزاوية في النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار.

هذا المحتوى من

كوريا الجنوبية الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية

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