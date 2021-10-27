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مسؤول أمريكي: خفضنا بعثتنا الدبلوماسية في روسيا بنسبة 90% خلال 4 سنوات

10:33 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
مسؤول أمريكي: خفضنا بعثتنا الدبلوماسية في روسيا بنسبة 90% خلال 4 سنوات

الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ)

خفضت الولايات المتحدة عدد موظفيها الدبلوماسيين في روسيا بنحو 90% في السنوات الأربع الماضية، لتقصر عملها على الخدمات الأساسية فقط، وفقا لمسؤول رفيع في وزارة الخارجية، فيما يستمر تدهور العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وتم إغلاق القنصليتين الأمريكيتين في إيكاترينبورج وفلاديفوستوك، وترتب على مرسوم روسي يقضي بعدم السماح للولايات المتحدة بتوظيف مواطنين روس، إلى فقدان عشرات الموظفين مواقعهم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول للصحفيين، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة توظف الآن إجمالي نحو 120 شخصا بعدما كان عددهم 1200 في أوائل 2017.

وذكر المسؤول أن خفض عدد أفراد الطواقم يعني أن الولايات المتحدة اضطرت إلى تعليق جميع خدمات التأشيرات تقريبا للروس، ولم يبق لديها في بعض الحالات إلا فني واحد أو اثنين للتعامل مع الصيانة الأساسية للمباني والتكنولوجيا، مضيفا أن الوضع أصبح يمثل "مشكلة خطيرة".

ويمثل تعليق المسؤول المرة الأولى التي تفصل فيها الولايات المتحدة التكلفة الدبلوماسية الكاملة للعلاقة الأكثر عدائية مع روسيا.

الولايات المتحدة واشنطن موسكو روسيا

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