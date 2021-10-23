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واشنطن تعلن مكافأة 10 ملايين دولار مقابل اعتقال مواطن كولومبي

06:51 ص السبت 23 أكتوبر 2021
واشنطن تعلن مكافأة 10 ملايين دولار مقابل اعتقال مواطن كولومبي

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، رصدها مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة المواطن الكولومبي ألفارو بوليدو فارجاس.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة إن هذا الإعلان يأتي متكاملا مع إعلان وزارة العدل الأمريكية الإدانة الإجرامية لذلك المواطن وآخرين بسبب جرائم غسيل أموال ذات صلة بعمليات رشاوى أجنبية.

وأشار إلى أن هذا الشخص كان قد نفذ عمليات تحايل على الحكومة الفنزويلية وحقق بطريقة غير مشروعة أرباحا كبيرة ثم سعى إلى إجراء عمليات غسيل أموال لها وأدين هو وآخرون في العام الماضي بالتآمر على ارتكاب هذه العمليات وجرائم فساد أخرى.​

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