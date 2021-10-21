في أسبوعها الثقافي.. نظرة قريبة على الثقافة الكورية بالتعاون مع دار الأوبرا

غدًا.. انطلاق "أسبوع الثقافة الكورية" في القاهرة

القاهرة - مصراوي:

يفتتح المركز الثقافي الكوري أسبوعاً ثقافياً حافلاً بدءاً من اليوم الخميس، من أجل إتاحة الفرصة لتجربة جوانب مختلفة من الثقافة الكورية.

وبالتعاون مع سينما القرن وقطاع الفنون التشكيلية ودار الأوبرا المصرية، تستمر فاعليات أسبوع الثقافة الكورية حتى 30 أكتوبر، وتتضمن ليالي السينما الكورية، ومعرض الفنون الكورية، ومسابقة الكي بوب.

ويبدأ أسبوع الثقافة الكورية بافتتاح أولى عروض ليالي السينما الكورية في الساعة السادسة مساءً بسينما جاليريا - فندق جراند نايل تاور.

وسيتم عرض مجموعة جديدة من الأعمال السينمائية التي تضم أفلام "وتمضي الأيام" و"عيد ميلاد" و"ميجي" و "المرشحة الصادقة" على مدار 4 أيام من 21 أكتوبر حتى 24 أكتوبر.

ويستضيف مركز أحمد شوقي الثقافي معرض الفنون الكورية والذي يهدف إلى التعريف بالفنون الكورية التقليدية والحديثة ومن بينها الرسوم الشعبية (مينهوا) والحرف الفنية اليدوية والورق الكوري التقليدي (هانجي) بالإضافة إلى فن الخزف والصدف.

ومن المقرر أن يستضيف المعرض الذي يستمر حتى 30 أكتوبر مجموعة من الورش الفنية من أجل إتاحة الفرصة لزوار المعرض لتجربة الرسم والتلوين على المراوح اليدوية التقليدية والأقنعة الكورية بالإضافة تجربة الكتابة على الورق الكوري التقليدي (هانجي).

ويستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا في 26 أكتوبر مسابقة " يالا كى بوب في القاهرة" وذلك بمشاركة 10 مجموعات في فئتي الغناء والرقص.

ومن المقرر أن تبدأ المسابقة في الرابعة عصراً.

ومن جانبه قال مدير المركز الثقافي الكوري أوه سونج هو إن دواعي السرور تزايد شعبية الثقافة الكورية في مصر، مشيرًا إلى أن المركز الثقافي الكوري يسعى لاستئناف فعالياته الجماهيرية بعد توقفها بسبب وباء كورونا.

ودعا محبي موجة هاليو في مصر للاستمتاع بهذه الفاعلية المتنوعة وتعزيز معارفهم حول الثقافة الكورية.

وأعرب أوه سونج هو عن أمله في أن تسهم هذه الفاعلية وكذلك جميع الفاعليات الثقافية التي ينظمها المركز في تعزيز التفاهم الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية.